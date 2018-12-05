الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمعاهدة الصواريخ التزاما صارما

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، التزام موسكو الصارم بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وذلك ردا على اتهامات حلف "ناتو" وواشنطن لها بانتهاك المعاهدة، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تلتزم ببنود المعاهدة التزاما صارما، والجانب الأمريكي على علم بهذا الأمر، وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الأمين العام لحلف ناتو ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في هذا الصدد.

يذكر أن أعضاء حلف شمال الأطلنطي "ناتو" أدانوا ما تردد حول انتهاك روسي لـ "معاهدة القوى النووية المتوسطة" مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لمغادرة المعاهدة حال عدم التزام موسكو بها.