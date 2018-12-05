زيادة ممتلكات الأجانب من الأراضي في كوريا الجنوبية

ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية أن ملكية الأجانب للأراضي في البلاد زادت بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنهاية العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الأجانب يتملكون حوالي 243 مليون متر مربع أو ما يوازي 0.2 % من مساحة الأراضي الكورية في النصف الأول من العام الجاري بزيادة عن 238 مليون متر مربع تقريبا عن نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف البيان، وفقا لصحيفة كوريا تايمز على الإنترنت، أن قيمة الأراضي التي يتملكها الأجانب زادت أيضا إلى حوالي 30 تريليون وون أي 27 مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أن 5 من كل 10 أجانب يمتلكون عقارات في كوريا هم من الولايات المتحدة أما الباقون فهم من اليابان والصين وأوروبا.