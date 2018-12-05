«السراج» يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية في ليبيا وحلف الناتو

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشدد السراج خلال مباحثاته مع أمين عام الناتو ينس ستلوتنبيرج، أمس الثلاثاء، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)، على ضرورة الاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي ورفع القدرات لإرساء الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد ينس ستلوتنبيرغ، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الناتو يدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية، ومستعد للمساهمة فيها، لافتًا إلى دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة وخطة عمل المبعوث غسان سلامة لتحقيق حل سياسي يوحّد مؤسسات الدولة وينهي حالة الصراع والانقسام.