رئيس الجمارك البحريني يوقع اتفاقية ترخيص ترجمة لحزمة الإيرادات بـ«الجمارك العالمية»

وقعت شؤون الجمارك ومنظمة الجمارك العالمية اتفاقية تحصل بموجبها شؤون الجمارك على ترخيص معتمد؛ لترجمة الإصدار الثاني لحزمة الإيرادات إلى اللغة العربية.

وقام بتوقيع الاتفاقية مع المنظمة معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، خلال مشاركته في اجتماع لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والذي عقد في الهند، حيث يشغل معالي رئيس الجمارك منصب نائب رئيس المنظمة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف إثراء مكتبة الوثائق الجمركية بالمنظمة بترجمات عربية، وتعميمها على الدول العربية ونشرها على موقع المنظمة للاستفادة منها في دعم بناء القدرات في دول الإقليم، حيث قامت شؤون الجمارك بترجمة 16 وثيقة من الموضوعات المستحدثة، يتم إضافتها إلى الإصدار الأول الذي صدر عام 2013م.

وتتكون حزمة الإيرادات من جميع الأدوات المتاحة والمستندات التي تتعلق بتحصيل الإيرادات، ويشمل ذلك المعاهدات، والاتفاقيات الرسمية، والمذكرات الإرشادية، ومواد التدريب والتي من خلالها سيتمكن الأعضاء من التأكد من تحديد وجمع كل الإيرادات المقررة قانوناً وتحسين مستويات الامتثال.