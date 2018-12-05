حرمان بريطاني من القيادة لاصطحابه 11 شخصا في سيارته

حرمت السلطات البريطانية سائقا من القيادة لمدة 15 شهرا ، لأنه اصطحب 11 راكبا في سيارته، جلس ثلاثة منهم في أماكن وضع الأقدام.

وكان كينيث صامويل من بلدة ريكسهام بمقاطعة ويلز قد توجه إلى محطة السكة الحديد لاصطحاب صديقته، ولكن عندما استوقفته الشرطة اكتشفت وجود 4 أشخاص كبار و7 أطفال جلس 3 منهم في أرضية السيارة وهي متوسطة الحجم.

وقد اعترف السائق صامويل، 52 عاما، بالذنب بالقيادة الخطرة أمام المحكمة ولكنه قال إنه لم يكن يعلم أن كل هذا العدد ينتظره في محطة القطار.

وقال محاميه، وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، إنه كان يتعين على موكله أن يرفض اصطحاب كل هذا العدد، ولكن الأمر بدأ وكأنه عمل لوجه الخير وخاصة وأنه كان هناك أطفال جائعين ويبكون.