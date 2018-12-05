فبراير 2020 نظر قضية منفذ هجوم بشاحنة في تورونتو الكندية

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كشف بوريس بيتينسكي محامي المتهم بشن هجوم دموي بشاحنة، أسفر عن مقتل 10 أشخاص في شارع مزدحم في تورنتو في إبريل الماضي، عن تحديد موعد نظر القضية في الثالث من فبراير 2020.

ويواجه أليك ميناسيان 10 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى و16 تهمة شروع في القتل في هجوم 23 إبريل.

وتزعم الشرطة أن الشاب، 26 عاما، استقل شاحنة مستأجرة دهس بها حشدا من المشاة على رصيف مزدحم في شارع "يونج ستريت" في ضاحية "نورث يورك" بتورونتو.

وتوفيت 8 نساء ورجلان تتراوح أعمارهم بين 22 و94 عاما جراء هجوم الشاحنة.

وألقت الشرطة القبض على ميناسيان بعد دقائق من تلقيها لمكالمات حول شاحنة اقتحمت الرصيف ودهست المشاة.

ولم تحدد الشرطة بعد الدافع وراء الهجوم لكنها استبعدت تهمة الإرهاب.