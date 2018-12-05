بلغاريا تعتزم عدم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

أعلنت الحكومة البلغارية اليوم الأربعاء، أنها لن توقع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة الذي يهدف إلى تشجيع الهجرة الآمنة والمنظمة.

وقالت الحكومة -في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- "في هذه المرحلة، تعتقد الحكومة البلغارية أن قرار عدم الانضمام إلى الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، يحمي مصالح البلد ومواطنيه".

وكان قد تم الموافقة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة في يوليو الماضي من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي.

يشار إلى أنه من المنتظر توقيع الميثاق في قمة مراكش التي من المقرر عقدها في 10 و11 ديسمبر الجاري.