رئيس وزراء باكستان: نهتم بتحقيق السلام في أفغانستان عبر التسوية السياسية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، على اهتمام بلاده الدائم بتحقيق السلام والمصالحة في أفغانستان عبر التسوية السياسية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن خليل زاد أوضح لخان أن القيادة السياسية في الولايات المتحدة تتطلع إلى التوصل لحل سلمي لعملية السلام الأفغانية والتعاون المتبادل بين الجانبين الباكستاني والأفغاني.

وكان خليل زاد قد اجتمع بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد على دعم بلاده الكامل لمبادرة الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل لتسوية للنزاع في أفغانستان عن طريق المفاوضات، لافتا إلى أن عملية السلام في أفغانستان تصب في مصلحة باكستان.