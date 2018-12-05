إصابة أكثر من 30 شخصا إثر سقوط حافلة في ولاية «تريبورا» بالهند

أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في واد بمنطقة "دالاي"، في ولاية "تريبورا" شمال شرق الهند.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ جميع ركاب الحافلة التي كانت متجهة إلى "أجارتالا" من قبل الشرطة والسكان المحليين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام عدد من المسئولين البارزين بزيارة المصابين في المستشفى التي تم نقلهم إليها، حيث أكدوا لهم أن الولاية ستتحمل جميع النفقات الطبية لحين انتهاء علاجهم.

ووفقا للأطباء فإن 22 شخصا يرقدون في حالات حرجة، ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أنها ستبدأ التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.