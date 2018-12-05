محكمة أوروبية ترفض استئناف روسيا ضد دفع تعويضات لفرقة بوسي ريوت

قالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أمس الثلاثاء، إنها رفضت نظر استئناف قدمته روسيا ضد حكم سابق للمحكمة بالزامها بدفع تعويضات لعدد من أعضاء فرقة بوسي ريوت بلغ إجماليها 37 ألف يورو (42 ألف دولار).

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق هذا العام بأن الحكم بسجن أعضاء الفرقة الثلاثة، لمشاركتهم في أداء عرض احتجاجي عام 2012 في كاتدرائية شهيرة في موسكو، ليس له مايبرره.

وقالت المحكمة في ذلك الوقت إن النظام القضائي الروسي لم يدرس بما فيه الكفاية ما إذا كانت الفرقة قد دعت إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أثناء أدائها.

وأمرت المحكمة روسيا بدفع 16 ألف يورو لكل من عضوتي الفرقة ماريا أليوخينا وناديزدا تولوكونيكوفا اللتين قضيتا نحو عام وتسعة أشهر في السجن قبل أن يتم العفو عنهما.

وقضت المحكمة بدفع تعويض مقداره خمسة آلاف يورو مقابل الضرر، الذي لحق بعضوة أخرى في الفرقة، هي يكاترينا ساموتسفيتش، التي قضت فترة عقوبة مدتها سبعة أشهر قبل تعليق الحكم.