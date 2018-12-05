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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6ر7 درجات ضرب نيو كاليدونيا القريبة من أستراليا ونيوزيلندا.