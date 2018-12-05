الأربعاء 5 ديسمبر 2018 8:07 ص القاهرة القاهرة 14.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب نيو كاليدونيا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 6:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 6:42 ص

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6ر7 درجات ضرب نيو كاليدونيا القريبة من أستراليا ونيوزيلندا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك