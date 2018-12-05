جنرال أمريكي: البغدادي خائف جدا ويجري هربا قرب الفرات بين العراق وسوريا

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كشف الجنرال فرانك ماكنزي مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي رئاسة القيادة المركزية، الأمريكية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي" يعيش في منطقة على الحدود بين العراق وسوريا.

وقال ماكنزي - أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن "البغدادي شخص خائف جدا يجري هربا للنجاة بحياته في الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا".

وأضاف ماكنزي في جلسة الاستماع المتعلقة بتعيينه في المنصب أن قدرة البغدادي قد تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمني لإلقاء القبض عليه أو قتله.

وأوضح الجنرال الأمريكي أن الحملة العسكرية للتحالف مستمرة ضد مواقع تنظيم داعش المتبقية، واصفا حال التنظيم وقيادته بأنها تشعر بالقلق.