مقتل 3 عناصر من طالبان في عملية أمنية شمال أفغانستان

أسفرت عملية أمنية نفذتها قوات كوماندوز أفغانية بإقليم فارياب شمال أفغانستان، عن مقتل 3 من مسلحي طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الافغاني في الشمال -في بيان- أن قوات الكوماندوز الأفغانية نفذت عملية في منطقة جارزيوان بإقليم فارياب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين.

وأضاف أن قائدا محليا لطالبان كان من بين هؤلاء القتلى، واثنين من رفاقه، متابعا أن مسلحين آخرين تعرضا أيضا لاصابات خلال نفس العملية التي نفذتها قوات الكوماندوز، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.