أمين التظلمات البحريني يلتقي سفيري فرنسا وألمانيا

استقبل السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات، صباح اليوم، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة سيسيل لونجيه، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ألفريد سيمز بروتز لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء، رحب الأمين العام للتظلمات بالسفيرين الزائرين، منوهًا بالتعاون والتواصل مع الهيئات والمنظمات، والمؤسسات الدولية، لتبادل الآراء والأفكار، فيما يتعلق بمجال عمل كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

كما ناقش المعاودة مع السفيرة الفرنسية والسفير الألماني بالمملكة، أهم جهود وأنشطة الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة الماضية من واقع الأرقام والإحصائيات والمعلومات الواردة في تقريرها السنوي الخامس 2017/ 2018م.

وخلال اللقاء، أكد السيد نواف محمد المعاودة حرص الأمانة العامة للتظلمات على تعزيز استفادتها من الخبرات الدولية ذات العلاقة باختصاصاتها القانونية والوظيفية، استكمالاً لخطط وبرامج التعاون الدولي والتطوير التي انتهجتها الأمانة منذ الأيام الأولي لتأسيسها وحتى الآن.

حضر اللقاء غادة حميد حبيب، مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير والآنسة مريم عبدالنور، رئيس قسم التطوير.