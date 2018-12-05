ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين في نوفمبر

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أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الأربعاء، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة «كايشين» الإعلامية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 53.8 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند نفس مستواه في أكتوبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كان تقرير اقتصادي نشر أول أمس الاثنين أظهر ارتفاعا طفيفا في وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير الصادر أيضا عن مؤسسة «كايشين» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 50.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

ووصل المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الصين إلى 51.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 50.5 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات، وصل المؤشر الفرعي لنشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، في حين استقر مؤشر إنتاج قطاع التصنيع عند نفس مستواه خلال الشهر السابق.

وارتفع المؤشر الفرعي المجمع للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي، في حين تراجعت الضغوط التضخمية في قطاعي الخدمات والتصنيع.