وزير الداخلية البحريني يبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني مع نائب «العمليات البحرية الأمريكية»

استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم، الفريق بحري ويليام موران نائب رئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السفير جاستين سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير بنائب رئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق، معرباً عن خالص تعازيه بوفاة الأدميرال جون سكوت ستيرني قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قائد الأسطول الخامس.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل.