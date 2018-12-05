الناتو: ندعم وجهة النظر الأمريكية بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة مع روسيا

أعلن أعضاء حلف شمال الأطلنطي "الناتو" دعمهم لوجهة النظر الأمريكية القائلة إن روسيا نقضت التزاماتها بعاهدة القوى النووية المتوسطة التي وقعت عام 1987 وتحظر تطوير الصواريخ ذات مدى يصل إلى 5500 كيلومتر قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكد وزراء خارجية الناتو، في بيان أمس الثلاثاء حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن على موسكو العودة إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة سوف تعلق التزاماتها في هذه المعاهدة خلال 60 يوماً بسبب ما وصفه بانتهاكات روسيا للمعاهدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب منها مؤخرًا.