الشرطة العراقية: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة شرقي تكريت

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم الأربعاء بمقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة شرقي تكريت، 170 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال العميد محمد خليل البازي من قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" القتيل كان يقوم مع عدد من أقرانه بتفتيش المنطقة، التي تضم آبارا نفطية في حقل علاس في جبال حمرين/ 40 كيلومتر شرقي تكريت/فتعرض لانفجار العبوة التي أودت بحياته على الفور".

وأضاف العميد البازي أنه" جرى نقل الجثة إلى مستشفى تكريت فيما تم تكثيف البحث عن عبوات أخرى".

ومازالت مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات هجومية متكررة لعناصر داعش، واختطاف مدنيين وانفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من العراقيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.