الأربعاء 5 ديسمبر 2018 1:39 ص القاهرة القاهرة 16.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

وفد المتمردين الحوثيين يصل السويد من أجل محادثات سلام متوقعة

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 1:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 1:13 ص

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم إن وفدا من المتمردين الحوثيين اليمنيين وصل الثلاثاء إلى السويد حيث من المتوقع أن تُعقد محادثات سلام بوساطة أممية.

وكان الوفد قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء متجها إلى الدولة الاسكندنافية برفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في محادثات سلام متوقعة تهدف إلى إنهاء النزاع القائم في اليمن منذ نحو أربعة أعوام.

وكتبت فالستروم على تويتر :"وصل الوفد الحوثي إلى السويد برفقة مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة والسويد والكويت من أجل إجراء مشاورات مقررة بشأن اليمن".

وأضافت: "ننتظر وصول وفد الحكومة اليمنية، ونأمل أن تجرى مشاورات قريبا كخطوة عاجلة نحو إنهاء النزاع".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك