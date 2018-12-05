وفد المتمردين الحوثيين يصل السويد من أجل محادثات سلام متوقعة

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قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم إن وفدا من المتمردين الحوثيين اليمنيين وصل الثلاثاء إلى السويد حيث من المتوقع أن تُعقد محادثات سلام بوساطة أممية.

وكان الوفد قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء متجها إلى الدولة الاسكندنافية برفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في محادثات سلام متوقعة تهدف إلى إنهاء النزاع القائم في اليمن منذ نحو أربعة أعوام.

وكتبت فالستروم على تويتر :"وصل الوفد الحوثي إلى السويد برفقة مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة والسويد والكويت من أجل إجراء مشاورات مقررة بشأن اليمن".

وأضافت: "ننتظر وصول وفد الحكومة اليمنية، ونأمل أن تجرى مشاورات قريبا كخطوة عاجلة نحو إنهاء النزاع".