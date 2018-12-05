بوتين: بوروشينكو «يتفنن» في خلق الأزمات والاستفزازات

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يستجيب لمحاولات نظيره الأوكراني يبترو بوروشينكو، للحديث معه عبر الهاتف، لأنه لا يريد المشاركة في الحملة الانتخابية للأخير.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله للصحفيين بشأن عدم إجراء الرئيس الروسي اتصال هاتفي مع بوروشينكو، بطلب من الجانب الأوكراني: "إن الأمر ليس أني أتجنب، أو لا أريد التحدث مع بيترو أليكسييفيتش (بوروشينكو). الأمر ليس كذلك. وإنما يكمن الأمر في أني لا أريد المشاركة في حملته الانتخابية. إنها خدعة، وأنا لا أرغب في المشاركة في ذلك الخداع".

وأضاف الرئيس الروسي: "بوروشينكو يتفنن في خلق الأزمات والاستفزازات وتحميل روسيا مسؤولية ذلك، ثم بعد ذلك إظهار أنه قادر على حل المشكلات".

وكان الرئيس الأوكراني قال إن كييف ستلجأ إلى المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق باحتجاز البحارة الأوكرانيين في روسيا بعد حادث مضيق كيرتش.