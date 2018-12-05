اجتماع ثلاثي برئاسة قائد اليونيفيل وبحضور ضباط لبنانيين وإسرائيليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن اجتماعا عُقد صباح اليوم الأربعاء في رأس الناقورة برئاسة القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول، وبحضور ضباط من الجيش اللبناني وآخرين من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت أن المناقشات ستتركز على الأعمال الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى الخروقات للخط الأزرق.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة «درع الشمال» على الحدود الشمالية بهدف «كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل أراضينا».

وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن استمرار العملية.