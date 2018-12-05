محكمة أوروبية تدعم ألمانيا بشأن الاحتجاز الوقائي لقاتل

أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، احتجاز ألمانيا الوقائي المتواصل لقاتل، بعد 10 سنوات من انتهاء محكوميته الأصلية.

وأيدت الدائرة الكبرى بالمحكمة احتجاز الرجل بموجب القانون الألماني ، وذلك في المقام الأول من أجل توفير علاج نفسي له من السادية الجنسية.

وحكم على الرجل عام 1999 بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو في التاسعة عشر، بتهمة قتل امرأة قبل ذلك بعامين بموجب قانون يتعلق بالجناة الصغار.

وبعد انقضاء فترة محكوميته، قضت المحكمة باحتجازه وقائياً على أساس أنه استمر تنتابه تخيلات جنسية عنيفة، وإنه بات عرضة لخطر داهم لارتكاب جرائم خطيرة أخرى.

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أنه في عام 2011، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بأنه لا يمكن إصدار أمر بالاحتجاز الوقائي، إلا بعد صدور الحكم الأصلي على شخص مدان حال معاناته من اضطراب عقلي.