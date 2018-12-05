ترامب و4 رؤساء سابقين وقادة من أنحاء العالم في جنازة بوش الأب

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، في الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج إتش دبليو بوش (الأب) في واشنطن.

وسوف ينضم ترامب إلى أربعة رؤساء أمريكيين سابقين وزوجاتهم في الجنازة التي تقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية. وتوفي بوش، وهو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، في منزله في هيوستون بولاية تكساس، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 94 عاما.

ومن المقرر أن يلقي كل من نجل بوش، الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن، ورئيس الوزراء الكندي الأسبق بريان مولروني، والسيناتور الأمريكي السابق آلان سيمبسون، والمؤرخ الرئاسي جون ميتشام، كلمات التأبين، بحسب تقارير إخبارية.

وذكرت التقارير الإخبارية أنه ليس من المقرر أن يلقي ترامب، الذي وصف زميله المرشح في انتخابات الرئاسة عام 2016، جيب بوش، نجل جورج بوش الأب، بأنه "ضعيف وذو طاقة منخفضة"، أي كلمة خلال الجنازة.

وكان ترامب وميلانيا ألقيا نظرة الوداع الأخيرة، مساء الإثنين، على جثمان الرئيس الأسبق المسجى في مبنى الكونجرس بواشنطن، وأدى ترامب التحية أمام النعش، كما التقيا، مساء الثلاثاء، مع جورج دبليو بوش الابن وزوجته لورا، وأعضاء آخرين بعائلة بوش.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الثلاثة الباقين على قيد الحياة "جيمي كارتر وبيل كلينتون وباراك أوباما، وزوجاتهم روزالين كارتر وهيلاري كلينتون وميشيل أوباما".

ومن بين القادة الأجانب الذين سوف يحضرون الجنازة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصفت بوش بأنه "ضربة حظ في التاريخ الألماني" وأشادت بدوره في العلاقات عبر الأطلسي.

وترأس بوش الولايات المتحدة من عام 1989 إلى 1993، وكان داعما قويا لإعادة توحيد ألمانيا خلال فترة رئاسته التي شهدت أيضا نهاية الحرب الباردة.

كما يشارك في الجنازة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

ويحضر أيضا الحاكم العام الأسترالي بيتر كوسجروف وزوجته لين والرئيس البولندي أندريه دودا، وفقا لقائمة قدمها للإعلام المتحدث باسم الراحل بوش الأب، جيم ماكجراث.

وقال متحدث باسم عائلة بوش إن قادة سابقين من اليابان وقطر والبرتغال وإستونيا وبولندا والكويت وبرمودا سيكونون أيضا من بين المعزين.

ومن المقرر أن تبدأ الجنازة الساعة 11:00 صباحا (15:00 بتوقيت جرينتش) بعد نقل النعش الذي يحمل جثمان بوش في موكب من مقر الكونجرس (كابيتول) إلى الكاتدرائية.

وأعلن ترامب، اليوم الأربعاء، يوم حداد وطني، وأصدر أمرا تنفيذيا بإغلاق المكاتب الحكومية الاتحادية تكريما لبوش. كما سيتم إغلاق الأسواق المالية الأمريكية.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي إلى جانب سلطات إنفاذ القانون في واشنطن يتولون المسؤولية عن الجنازة. وقال بيان صحفي أصدره الجيش، إن ما يقرب من 4000 عسكري ومدني من جميع أفرع القوات المسلحة الأمريكية مسؤولون عن المراسم.

وقال الميجور جنرال مايكل إل هاوارد: "هذه الجنازة الرسمية هي تتويج لأعوام من التخطيط والتدريب لتأكيد أن الدعم الذي يؤديه الجيش للرئيس (الأسبق) بوش ليس أقل من تكريم من الطراز الأول".