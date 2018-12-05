شركة أمازون تتوجه إلى العالم الواقعي بمتاج مؤقتة

مع اقتراب موسم التسوق بمناسبة أعياد الكريسماس، يتخذ عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" المزيد من الخطوات للانتقال من شاشات الحاسب الآلي إلى الشوارع.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعمل الشركة على تجربة المتاجر الفعلية السريعة الزوال في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ومؤخرا في أوروبا.

تعرض هذه المتاجر المؤقتة المفردات المتوفرة عبر الإنترنت ما يمنح المتسوقين الفرصة للمس وتجربة مجموعة من أهم منتجات أمازون، وفي حال شد شيء ما انتباههم، يقوم الزوار، بدلا من أخذه مباشرة إلى المنزل، بمسح كود "كيو آر"، ويطلبون مباشرة توصيل المنتج لمنازلهم من المتجر الإلكتروني الخاص بأمازون.

وأقامت أمازون أول متجر سريع الزوال لها في ألمانيا العام الجاري، في شارع التسوق "كورفورستندام" في وسط المدينة ببرلين. ولم يستمر المحل سوى 5 أيام.

وفي إيماءة خاصة، ظهر سانتا كلوز في المتجر المؤقت ببرلين لمقابلة الأطفال وأخذ أمنياتهم الخاصة بعيد الميلاد (كريسماس) معه إلى مصنع الألعاب خاصته، الذي يتم وصفه بشكل أفضل بـ"أمازون اتش كيو".