واشنطن ترحب بمحادثات السلام اليمنية في السويد

رحبت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة في السويد ، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل

ونقلت قناة (الحرة )الأمريكية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قولها "ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية".

يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أعلنت عن وصول الطائرة التي تقل وفد ميليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث إلى السويد، ومن المرتقب أن يصل ممثلو الحكومة اليمنية غدا الأربعاء إلى السويد.

وكان وفد ميليشيا الحوثي غادر صنعاء في وقت سابق الثلاثاء، للمشاركة في محادثات السويد التي تنظمها الأمم المتحدة حول الأزمة اليمنية.