«العمل الدولية»: 164 مليون مهاجر ضمن القوى العاملة في العالم

قدرت منظمة العمل الدولية، بأن عدد المهاجرين العاملين حول العالم ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 164 مليون خلال أربع أعوام.

ويمثل هذا العدد، الذي يشمل لاجئين عاملين، نحو 4.7% من إجمالي القوة العاملة حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء في جنيف.

وفي الدول ذات الدخل المرتفع، تراجع العدد قليل من نحو 112 مليونا إلى 111 مليونا في الفترة ما بين 2013 و 2017.

وأوضح تقرير المنظمة، الذي تم نشره قبل انعقاد مؤتمر أممي في مراكش الأسبوع المقبل، حيث سوف يتم توقيع ميثاق دولي لتنظيم الهجرة وحماية حقوق المهاجرين، أن الهجرة إلى الدول ذات الدخل المتوسط ارتفعت خلال هذه الفترة.