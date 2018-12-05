بدء محاكمة 61 عاملا في إسطنبول لمشاركتهم في احتجاجات

تبدأ، اليوم الأربعاء، في إسطنبول إجراءات محاكمة 61 عاملا ونقابيا شاركوا في احتجاجات في موقع إنشاء مطار جديد في المدينة.

ويجري احتجاز 31 منهم منذ سبتمبر عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات، بينما تم إطلاق سراح الآخرين رهن المحاكمة.

ومن بين الاتهامات التي يواجهونها انتهاك حقوق بقية العمال وعدم الالتزام بقواعد تنظيم المظاهرات.

وقال المحامي نجدت أوكان إنه يتوقع أن يتم إطلاق سراح جميع المتهمين، وأضاف أنه ما كان ينبغي أن يتم احتجازهم من الأساس.

وكانت نُظمت المظاهرة في الموقع احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، والأغذية غير الصالحة للأكل، والمشكلات المتعلقة بالأجور، ووقوع العديد من الحوادث القاتلة بسبب عدم توافر تدابير السلامة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن موقع إنشاء المطار شهد 52 حادثة دموية على مدار السنوات الخمس الماضية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان افتتح المرحلة الأولى من المطار في التاسع و العشرين من أكتوبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يعلق حتى الآن على ظروف العمل في الموقع.