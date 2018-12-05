«بوتين» يستقبل الرئيس الفنزويلي ويدافع عن سياسة «كاراكاس»

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دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سياسة نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي مستهل زيارة مادورو للعاصمة الروسية موسكو، نقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله اليوم الأربعاء :" بالتأكيد نحن ندين كل الخطوات الإرهابية وكل محاولات تغيير الموقف بالقوة".

وأضاف بوتين:" نعرف أن الوضع في فنزويلا لا يزال معقدا"، ووجه كلامه إلى مادورو قائلا:" روسيا تدعم جهود التوصل إلى تفاهم في المجتمع وتحقيق علاقة أفضل مع المعارضة".

وتعد روسيا من بين الدول القليلة الداعمة لقيادة مادورو لفنزويلا التي تمر بأزمة اقتصادية خطيرة.

يذكر أن قطاع صناعة النفط الروسي لديه مصالح في الدولة الواقعة في قارة أمريكا اللاتينية.