إسرائيل تنشر فيديو لمهاجمة عناصر «حزب الله» داخل نفق

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شريط فيديو قال إنه يرصد عنصرين من جماعة «حزب الله» اللبنانية داخل نفق، وذلك خلال عملية «درع الشمال» التى أطلقتها تل أبيب مستهدفة أنفاق الحزب.

ويظهر فى الفيديو، الذى نشره جيش الاحتلال على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شخصان وهم يتقدمان داخل ما يبدو أنه نفق، قبل أن يصابا بالهلع ويلوذا بالفرار إثر حدوث انفجار، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

كانت إسرائيل أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها بدأت عملية «لكشف وإحباط» أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية، فيما قال جيش الاحتلال إن العملية حتى الآن تتم داخل حدود إسرائيل، ولم تمتد إلى لبنان حيث تبدأ الأنفاق.

كما نشر جيش الاحتلال لقطات أخرى لأنفاق ومعدات حفر أثناء عملها لتنفيذ ما وصفه «بالاستعدادات التكتيكية للكشف عن مشروع حزب الله للأنفاق الهجومية عبر الحدود»، موضحا أن الأنفاق لم يبدأ تشغيلها بعد، لكنها تمثل «تهديدا وشيكا»، مشيرا إلى أن أحد الأنفاق يبدأ من داخل منزل فى قرية «كفر كلا» اللبنانية، ويعبر الحدود قرب بلدة «المطلة» فى أقصى شمال إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن عملية «درع الشمال»: «هذه العملية واسعة ومستمرة، جندنا لها أفضل خبراتنا وقدراتنا العسكرية».

وأضاف نتنياهو: «حزب الله انتهك قرار 1701 وتحدثت مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فرض مزيد من الإجراءات ضد حزب الله.. أمريكا تدعم عملنا وسوف اتحدث لزعماء عدد من الدول».

وأكد نتنياهو أن قرار العملية اتخذ قبل أسابيع وفقا للحاجات التشغيلية هناك إجماع على العملية، موضحا أن وزير الدفاع الإسرائيلى المستقيل أفيجدور ليبرمان كان شريكا فى خطة «درع الشمال».

وتابع: «نفكك بشكل منهجي أنفاق حماس وحزب الله وبوسائل تكنولوجية متقدمة، والتى رفعنا من قدراتنا فيها».

فى المقابل، نشر «حزب الله» مقاطع فيديو وصورا واضحة لجنود الجيش الإسرائيلى خلال عملية «درع الشمال»، تؤكد مراقبة عناصر الحزب الدقيقة لكل ما تقوم به إسرائيل على الحدود مع لبنان.

إلى ذلك، عقد اجتماع ثلاثي، اليوم الأربعاء، بمشاركة مسئولين من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وبعثة المراقبين الدوليين على الحدود الإسرائيلية ــ اللبنانية، المعروفة باسم «اليونفيل».

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الاجتماع عقد فى مقر لليونيفيل فى منطقة رأس الناقورة، على الحدود الإسرائيليةــ اللبنانية، موضحة أن الاجتماع يبحث التطورات بعد إطلاق إسرائيل، عملية «درع الشمال».

ولم تخض إسرائيل ضد حزب الله أي صراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ آخر حرب بينهما عام 2006، غير أن إسرائيل شنت هجمات فى سوريا، مستهدفة ما وصفتها بإمدادات أسلحة متطورة لحزب الله.