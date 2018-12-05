توقيع مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني البحريني مع الجيش الباكستاني لتنفيذ تمرين «بدر 3»

جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني ممثلاً في الرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة والجيش الباكستاني، لتنفيذ التمرين المشترك "بدر 3" لمكافحة الإرهاب، صباح اليوم، في رئاسة الحرس الوطني ، بحضور رئيس شعبة العمليات والتدريب.

وأكد سمو قائد وحدة العمليات الخاصة، أن الحرس الوطني يواصل نهج التطوير والتحديث المستمر وفق توجيهات الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومتابعة معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، حيث يأتي تنفيذ هذا التمرين بنسخته الثالثة امتداداً للنسخة الأولى والثانية من التمرين المشترك "بدر 1 وبدر 2" والذي نفذت معاضل التمرينين في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بينما يتم تنفيذ تمرين بدر 3 في مملكة البحرين.

وأشار سمو قائد وحدة العمليات الخاصة إلى أن العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، قد انعكست على تحقيق مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق العسكري، ممثلاً في تنفيذ التمارين المشتركة لتبادل الخبرات العسكرية بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.