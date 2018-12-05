مسئول عراقي: نحتاج 88 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق

أعلن مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعادة الاعمار بالعراق، أن بلاده بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة الاعمار في المناطق المتضررة في العراق.

وقال الهيتي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لإعادة الاعمار والاستثمار في العراق، بمشاركة مستثمرين عرب وأجانب في بغداد، إن العراق في حاجة لمعالجة أوضاع أكثر من مليون نازح عراقي جراء الأعمال الإرهابية خاصة بمحافظات نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين.

وأضاف أن أمام صندوق إعادة الإعمار تحديات كبيرة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وبناء المنازل وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وهذا يتطلب عملا دؤوبا وجهدا دوليا كبيرا.

من جانبه، قال مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء، في كلمة مماثلة: "نتطلع إلى المزيد من المشاركة للمستثمرين والشركات العالمية في مشاريع إعادة الاعمار في البلاد، والدخول في شراكات في مجالات البنى التحتية في القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل أجواء أمنية مستقرة تعيشها البلاد اليوم".

وأضاف أن "الحكومة العراقية عازمة على دعم مشاريع إعادة الإعمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين في جميع القطاعات"، موضحا أن الحكومة العراقية تعمل على إنهاء معاناة النازحين والمهجرين في مخيمات النازحين، حيث تمت إعادة نحو 70% من النازحين فيما سيتم إعادة الآخرين العام المقبل، وغلق هذا الملف بعد تأمين كل سبل العيش والامان.

ويناقش المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، تعزيز إعادة الإعمار والتنمية ودور وزارات الصناعة الكهرباء والنفط والإسكان والإعمار والصحة، ودور القطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي في إعادة الإعمار والاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة، والوصول إلى الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية.

كما يناقش المشاركون في المؤتمر أحوال النازحين والمهجرين وتعزيز التنمية والاستقرار، ودور البنك الدولي في إعادة الإعمار، ودور المجتمع في جهود إعادة الإعمار والتنمية، ودور الأمن والاستقرار في جهود الإعمار.