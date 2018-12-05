محكمة تركية تؤيد حكم حبس المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش

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ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن محكمة في إسطنبول أيدت أمس الثلاثاء، حكم السجن الصادر في سبتمبر الماضي ضد المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش بزعم الدعاية للإرهاب.

وينص الحكم على سجن دميرطاش أربع سنوات وثمانية أشهر.

وصعد نجم دميرطاش عبر أدائه اللافت في انتخابات عام 2014 التي فاز فيها أردوغان. وترشح المعارض الكردي ثانية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في يونيو 2018 من زنزانته.

وأيدت المحكمة حكما آخر بسجن سري ثريا أوندر نائب حزب الشعوب الديمقراطي لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر.

ويقبع الآن في سجون أردوغان نحو 12 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الموالي للأكراد على ذمة التحقيق في جرائم إرهابية بعد رفع الحصانة عنهم في مايو 2016.

وترى الحكومة التركية أن حزب الشعوب الديمقراطي له صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.