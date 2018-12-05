كوريا الجنوبية تطلق بنجاح ثاني قمر اصطناعي لمراقبة الطقس

أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح ثاني قمر اصطناعي من أجل مراقبة الطقس، وذلك من مركز فضاء فرنسي في أمريكا الجنوبية اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن القمر الاصطناعي متعدد الأغراض «تشوليان -2 إيه» قد انطلق على متن مركبة الإطلاق «آريان 5» من مركز «جيانا» الفضائي في الساعة 5:37 صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أن القمر الاصطناعي نجح في الاتصال الأولي بالمحطة الأرضية في مدينة «دونجارا» في أستراليا بعد حوالي 40 دقيقة من الإطلاق.

وسوف يجري القمر الاصطناعي، الذي طوره معهد أبحاث الطيران الكوري، عمليات اختبار لمدة 6 أشهر، قبل أن يقوم بجمع معلومات عن الطقس فوق شبه الجزيرة الكورية بدءا من شهر يوليو من العام القادم.

وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت قبل ذلك قمرها الاصطناعي «تشوليان-1» لمراقبة الطقس أيضا.