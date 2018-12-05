عناصر داعش يعدمون مدنيين اثنين لتعاونهما مع القوات العراقية غربي الموصل

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أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوي، أمس الثلاثاء، قيام عناصر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بإعدام مدنيين اثنين لتعاونهما مع القوات الأمنية العراقية غربي الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل مدنيين اثنين في قرية عوينات التابعة لقضاء سنجار"120 كيلومترا غرب الموصل" وقاموا بإعدامهما قرب منزلهما بتهمة تعاونهما مع استخبارات قيادة شرطة نينوى".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.