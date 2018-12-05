حرق الموتى لم يعد حكرا على البشر في تايلاند

عادة ما يتم دفن الحيوانات الأليفة عندما تنفق في تايلاند، ولكن هناك معبد يقدم خيارا آخر وهو ليس تقليديا فحسب، ولكن أيضا يتيح لأصحاب الحيوانات الأليفة الفرصة لمنح حيواناتهم الحبيبة وداعا دينيا.

وكان معبد "وات كلونج توي ناي" الأول في تايلاند، الذي بدأ تقديم إمكانية حرق الحيوانات الأليفة قبل عشر سنوات، ولايزال أحد المعابد القليلة في البلاد التي تقدم هذه الخدمة.

وفي المتوسط يتم حرق أربعة حيوانات أليفة في المعبد يوميا، حيث تشكل الكلاب والقطط الأغلبية، وعندما يصل الحيوان النافق المعبد، يردد راهب صلاة بوذية لنحو 10 دقائق، وهي نسخة أقصر بكثير من تلك التي تقال للبشر التي تستغرق نموذجيا ساعة يوميا على مدار أسبوع، وبعد ساعة يصبح الحيوان رمادا وهو ما يمكن نثره في موقع يختاره صاحب الحيوان الأليف.

ويعتبر الحرق وسيلة عملية للتخلص من الجثامين وأيضا لتوفير مساحة، وكذلك وسيلة لإعادة الجثمان للعناصر الأساسية للكون، بحسب التعاليم الهندوسية والبوذية، وجرى حرق بوذا نفسه.

وبحسب المعبد فقد بدأت عملية حرق الحيوانات الأليفة، بعدما طلب رجل ياباني من الرهبان حرق كلبه، ولم يكن هناك وقتها فرنا للحيوانات الأليفة فتم حرق الكلب في خزان وقود مجلفن.

ومن المتوقع أن يدفع أصحاب الحيوانات الأليفة 1500 بات (45 دولارا) على الأقل، مقابل كل مرسم جنائزي.