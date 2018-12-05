الشرطة العراقية: مقتل شرطيين وعنصر من داعش في اشتباكات جنوبي الموصل

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من عناصرها وعنصر من داعش في اشتباكات اندلعت جنوبي الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي، من شرطة الموصل، إن «اشتباكات اندلعت اليوم مع عناصر داعش قرب نقطة تفتيش في قرية مهانا التابعة لناحية القيارة؛ أدت إلى مقتل شرطيين اثنين وأحد عناصر داعش، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار إلى جهة مجهولة».

كانت مجموعة من عناصر داعش تسللت مساء أمس إلى مقر السجن الإقليمي في ناحية بادوش شمال غرب الموصل واشتبكت مع القوات العراقية، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وعنصرين من تنظيم داعش، فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار باتجاه عمق مدينة الموصل.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوي، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات خاطفة، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.