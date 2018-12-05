«مؤسسة ليجو»: منحة بـ100 مليون دولار للمشاريع التي تخدم اللاجئين الروهينجا والسوريين

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أعلنت «مؤسسة ليجو»، التابعة لشركة «ليجو» للألعاب، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على منحة بقيمة 100 مليون دولار للمشروعات الموجهة لدعم الأطفال المتضررين من أزمتي لجوء الروهينجا والسوريين.

وتعتزم المؤسسة الدخول في شراكة مع «Sesame Workshop» (ورشة عمل سمسم)، وهي منظمة غير ربحية تنتج برنامج «شارع سمسم» التلفزيوني.

وأوضحت المؤسسة أنها تهدف إلى إتاحة فرص للأطفال اللاجئين «للتعلم من خلال اللعب وتطوير المهارات التي يحتاجون إليها من أجل المستقبل».

ومن المقرر أن يتم صرف هذه المنحة على مدار 5 سنوات.

وقال توماس كيرك كريستيانسن، رئيس مجلس إدارة المؤسسة والذي يعد المالك من الجيل الرابع لمجموعة «ليجو»، التي تشتهر حول العالم بصناعة قطع البناء والتراكيب البلاستيكية، إن «هذه الشراكة تمثل الخطوة الأولى لالتزام مؤسسة ليجو بالعمل في المجال الإنساني لدعم التنمية الشاملة للأطفال».

وفي بنجلاديش، تعتزم «ورشة عمل سمسم» العمل مع منظمة «لجنة النهوض بريف بنجلادش» الإنمائية.

وتعمل اللجنة على تشغيل معامل للأطفال حتى سن 6 سنوات، من كل من لاجئي الروهينجا الوافدين من الجارة ميانمار وكذلك من مجتمع بنجلاديش المضيف.

وأضاف البيان أن التمويل سيدعم مشروعا تديره ورشة عمل سمسم و«لجنة الإنقاذ الدولية»، المعنية باللاجئين، لدعم الأطفال والأسر المتضررة من الصراع السوري.