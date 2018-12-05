ترامب يؤكد إمكانية تمديد الهدنة التجارية مع الصين

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، تمديد الهدنة التجارية مع الصين المستمرة لمدة 90 يوما، بينما تراجع كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين عن إعلان الرئيس أن بكين وافقت على خفض التعريفات على السيارات المصنوعة في أمريكا.

وأثارت هذه التطورات مجددا الشكوك في مدى الاتفاق التجاري الذي قال البيت الأبيض إن ترامب أبرمه مع نظيره الصيني شي جين بينج على العشاء في قمة مجموعة العشرين يوم السبت.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات أمس الثلاثاء "إذا لم يتم تمديد" المفاوضات مع الصين بشأن السياسات الاقتصادية، التي لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة مرفوضة، فإن الهدنة ستنتهي خلال 90 يوما.

وأضاف ترامب أنه إذا فشلت المحادثات، فسيكون سعيدا لإبقاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية.

وكتب ترامب على تويتر "أنا رجل التعريفات، عندما يأتي أشخاص أو دول لنهب الثروة العظيمة لدى بلادنا، أريدهم أن يدفعوا ثمن ذلك، ستكون هذه دائما أفضل طريقة لتعظيم قوتنا الاقتصادية. نحن الآن نجنى مليارات الدولارات من التعريفات "لنجعل أمريكا ثرية مجددا".

في غضون ذلك، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو إن الاتفاق الذي قال ترامب إنه أبرمه مع الصين لخفض أو إلغاء التعريفات على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، لم يصبح نهائيا بعد، ليتراجع بذلك عن إعلان أدلى به ترامب قبل يومين.

وأضاف كودلو لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء "أعتقد أنه (الاتفاق) سيتم، لم يتم توقيعه أو إتمامه بعد".