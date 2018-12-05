وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بهولندا

التقى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وذلك على هامش أعمال الدورة 17 لمؤتمر الدول الأعضاء، الذي يبدأ أعماله اليوم في لاهاي بهولندا.

وقال المالكي، في بيان للوزارة اليوم، "إن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات التي عقدها سابقًا مع المدعية العامة، ومكتبها، في متابعة للملفات، والبلاغات، والشكاوى، والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين حول الجرائم الإسرائيلية من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكبها في أرضنا، وضد أبناء شعبنا، من قتل عمد، وإعدام ميداني كإعدام الشهيد محمد حبالي يوم أمس، وتدمير للممتلكات، والاستيلاء على الأراضي، والاستيطان الاستعماري غير الشرعي، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وركز وزير الخارجية، في لقائه، على قضية الخان الأحمر، وما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من تدمير ممنهج، ومحاولات ترحيل قسري استكمالاً لسياساتها واسعة النطاق في التهجير القسري لأبناء شعبنا من البدو.

وعبر عن استيائه من تقرير الدراسة الأولية حول ما يقوم به مكتب المدعية العامة للحالة في فلسطين، وطالب المدعية العامة بالإسراع في فتح التحقيق إنصافا للضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يشكل حالة ردع لما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات على مسمع ومرأى العالم، وإعمالا للعدالة في فلسطين.

وفي الختام، أشار المالكي إلى أن تأخير فتح التحقيق هو تأخير للعدالة، وهو منح حصانة إضافية للاحتلال، ومزيد من الوقت لجرائمه اليومية، وأن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة، والانتصاف للضحايا.