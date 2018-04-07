الأزهر: ارتفاع معدلات جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

انتقد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاعتداءات الإسرائيلية التي تَنَوَّعتْ أشكالُها في الفترة الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي شملتْ حرْقَ المَساجِدِ، والاعتداءَ على الممتلكات العامّة والخاصّة، مؤكدا زيادة حالات الاستشهاد والجرحى والاعتقال في صفوف الفلسطينيين.

وذكر المرصد، في تقرير له، عن حالة القدس المحتلة في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين هو إمعان من المُغالَطات التي تحاول حكومة الاحتلال تأكيدَها وتقريرها، بمُبارَكةٍ من مُزَوِّري التاريخ، وأن تلك المحاولات لن تُغَيِّرَ من الواقع شيئًا، ولن تُعطيَ الكِيانَ الإسرائيلي أيَّ شرعيّةٍ في استمرار إجرامه ضِدَّ الشعب الفلسطيني.

وأشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بثَبات الشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته وقوفه إلى جانبه؛ حتّى يَصِلَ إلى بَرِّ الأمان، ويَسودَ العَدلُ، ويَعودَ الحقُّ إلى أصحابه.

وأشار المرصد ، إلى أنه انطلاقًا من الدَّور الريادي للأزهر الشريف ومسئولياته تُجاهَ قضايا العالم الإسلامي بصفةٍ عامّة، وقضية القدس بصفةٍ خاصّة؛ إذ إنَّها ليست قضيةَ شعبٍ أو حزبٍ أو عِرقٍ، بل قضية كل المسلمين، وتأكيدًا على حقِّ الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، تتابع وحدتَا الرصد باللغة العربيَّة والعبريَّة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن كَثَبٍ، المُستجدّاتِ كافّةً على الساحة المقدسية، وتبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وترصدان الانتهاكاتِ الإسراِّئيليُةَ َّللمقدسات والشعب الفلسطيني، لإعداد ملفٍّ شامل؛ إحياءً للقضية في العقل والوِجدان العربيّ والإسلامي، ومحاولةً لإيقاظ ضمير العالم من سُباته العميق.

وأشاد المرصد بموقف مجلس الشيوخ الأيرلندي وموافقته المبدئية على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومستوطنة (رامات جولان).

كما أشاد المرصد بموقف السيناتور الأيرلندية فرانسيس بلاك، التي قادت حملةً لمقاطعة المُنتجات الإسرائيلية، بالتعاون مع منظمة المقاطعة (BDS)، التي تَتّخذ من "رام الله" مقرًّا لها، وتَتّصل بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إضافةً إلى: دعمها لمنظمات BDS في البلاد، والجمعيات الخيرية المحلية الداعمة لمقاطعة إسرائيل.

الجدير بالذكر أن "بلاك" كانت قد وصفت المستوطناتِ الإسرائيليةَ بأنها "جرائمُ حربٍ".