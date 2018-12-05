الصين: تفشي حمى الخنازير الأفريقية تحت السيطرة

أكد نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية الصينية "يوى كانغ تشن" أن تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الصين يخضع للسيطرة بشكل عام، حيث أثبتت إجراءات الوقاية والمكافحة فعاليتها.

وقال تشن – في تصريحات اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 81 حالة إصابة بالمرض في 21 منطقة بالمقاطعات حتى يوم الاثنين، وإنه تم إعدام حوالي 631 ألف خنزير في مختلف أنحاء البلاد، فيما تم اتخاذ إجراءات تتضمن تعزيز المراقبة على نقل الخنازير الحية وتشديد إجراءات التفتيش والحجر الصحي.

وأضاف تشن أنه بفضل الجهود المبذولة، بدأ الوضع في التحسن حيث تم رفع القيود في 35 منطقة ظهر بها المرض في ثماني مناطق بالمقاطعات، مشيرا إلى أن الصين ستواصل تشديد الرقابة ومنع انتقال الوباء إلى أماكن أخرى.

يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير، ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.