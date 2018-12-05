جامعة الخليج العربي تفوز بفضية مسابقة إقليمية لمؤتمر عالمي للابتكار في التعليم العالي

فازت جامعة الخليج العربي بالدرع الفضي على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة إقليمية نظمها مؤتمر عالمي للابتكار في التعليم العالي على مستوى الشرق الأوسط الذي تقيمه سنوياً مؤسسة QS العالمية لتقييم أفضل الجامعات حول العالم في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة مع كلية وارتون المصنفة الأولى من كليات إدارة الأعمال عالمياً.

ويعد هذا المؤتمر بمثابة منتدى عالمي تتنافس فيه الجامعات والمؤسسات الاكاديمية المبتكرة في التعليم العالي.

وقد فازت جامعة الخليج العربي بالجائزة عن مشروعها "Lucina –AR لوسينا" وهو مشروع تعليمي تنافس مع 125 مشروعًا إبداعيًا تأهل في التصفيات النهائية للمشاريع التعليمية ضمن قائمة ضمت أكثر من 1150 مشروعًا تعليميًا تم تقديمها من جميع أنحاء العالم.

وقد قدم المشروع في المؤتمر رئيسة قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب الدكتورة ريما عبد الرزاق، وأخصائي التعليم الإلكتروني بالكلية اربان ستيفن.

ويتمثل المشروع في مبادرة مدير مركز المحاكاة والمهارات الطبية في جامعة الخليج العربي الدكتور تيسير جرادة الذي أطلق العمل في مركز المحاكاة العام الماضي، وقد أطلق على المشروع التعليمي اسم "Lucina –AR لوسينا"، وهو برنامج محاكاة بصري ثلاثي الأبعاد يعد الأكثر تقديما على مستوى جامعات وكليات الطب؛ إذ يمنح الطلبة المتدربين إمكانية التعرض إلى تجربة الولادة الطبيعية والقيصرية بشكل عملي، ويحاكي كل حالات تطور الجنين والولادات المعقدة والطارئة بشكل يدمج بين العالم الواقعي والافتراضي.

ويعد هذا المشروع أحد الإنجازات المهمة في المناهج الطبية لصعوبة حصول الطلبة الذكور على فرص تدريب ميدانية على عمليات التوليد نظراً لظروف مجتمعاتنا المحافظة، وهو ما جعل الطلبة المتدربين يشعرون بالرضا عن تجاربهم التعليمية.

ويُمكن مشروع "Lucina –AR لوسينا" الذي يعمل بتقنية الواقع المعزز (Augmented Reality) من رؤية الجنين في بطن أمه الدمية بواسطة نظارات الهولولنس (Hololens) التي يوفرها مركز المحاكاة بالجامعة ليتمكن طلبة الطب من ممارسة تطبيقات مختلفة للجنين في حالات طبيعية وأخرى مرضية ليتمكنوا من التدرب على متابعة تطور الجنين وإجراء عمليات التوليد عبر محاكاة عملية تطابق الواقع.

وقال نائب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد سعيد طبارة أن استراتيجية جامعة الخليج العربي تتمحور حول الابتكار، ودعم جميع المشاريع التي تتبنى الأفكار المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف: "هذه المرة الثانية التي تحصل فيها الجامعة على جائزة في هذا المؤتمر العالمي، إذ حصلت الجامعة السنة الماضية على المركز الثالث في الشرق الأوسط على مشروعها لتبني النظم الرقمية في التعلم في عدة مجالات حيث قامت الجامعة في السنوات الماضية بإدخال السبورة الذكية إلى قاعات الدراسة وتبنت عدد من التطبيقات الرقمية الأخرى في التدريس"، موكداً أن جامعة الخليج العربي تتطلع إلى تبني أنظمة رقمية في الدراسة والتقييم لتواكب مثيلاتها من الجامعات المتقدمة في باقي أنحاء العالم.

من جانبها، قالت الدكتورة ريما عبد الرزاق أن حصول جامعة الخليج العربي على هذه الجائزة على مستوى الشرق الأوسط يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها الريادية والمبتكرة، لا سيما بعد نجاح تشغيل مركز المحاكاة والمهارات الطبية مطلع العام 2018، إذ حقق المركز نقلة نوعية في التدريب الإكلينيكي، وقدم تدريب نظري وعملي متقدم ساعد في إثراء التدريب العملي ورفع مستوى كفاءة الطلبة في بداية عملهم كأطباء امتياز، من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية في بيئة تحاكي المستشفيات الواقعية.