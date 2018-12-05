الولايات الألمانية تعتزم تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس

تعتزم الولايات الألمانية تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس، وذلك على خلفية رصد قصور واضح في هذه المهارات لدى قطاع من الطلاب.

وأعلن مؤتمر وزراء التعليم على المستوى الاتحادي والولايات، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن وزارات التعليم اجتمعوا اليوم في برلين مع باحثين في مجال التعليم لتطوير إجراءات في هذا الاتجاه.

وبحسب البيانات، سيجرى التحدث عن الكفاءات المطلوبة في المدرسين لتطبيق مشروعات دعم على نحو فعال.

وفي العام الماضي، أظهرت دراستان كبيرتان لمؤتمر وزراء التعليم ومراقبين، تزايدا في عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين لا يستطيعون فهم النصوص جيدا، مقارنة بمطلع الألفية الجديدة.

وبحسب البيانات، فإن مهارات التلاميذ في السماع أو قواعد الإملاء تراجعت في غضون 5 أعوام في المتوسط.

وقال وزير التعليم المحلي بولاية هيسن ونائب رئيس المؤتمر، ألكسندر لورتس: "يتعين علينا أن نصبح أكثر كفاءة في هذا المجال".