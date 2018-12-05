وزير الدفاع الأفغاني: قوات الأمن تتعرض لخسائر كبيرة لكنها نجحت فى صد هجمات الأعداء

قال صلاح الدين ربانى، وزير الدفاع الأفغانى، اليوم، إن قوات الأمن الأفغانية تتعرض لخسائر كثيرة، غير أنها نجحت مع ذلك وبشكل متزايد فى صد هجمات الأعداء.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الأخبارية الأمريكية، أن ربانى أوضح - فى تصريحات على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء الخارجية فى حلف الأطلنطى، أن طرفى أية حرب يتعرضون فى العادة للخسائر، وأن ما يحدث فى افغانستان ليس استثناء من ذلك ، وفيما يتعلق بعزم وتصميم قوات الامن الافغانية ، استطيع ان أؤكد انه قوى للغاية".

وكان وزراء خارجية حلف الأطلنطى /الناتو/ قد أكدوا خلال اجتماعهم اليوم مجددا فى بروكسل استمرار مهمة الحلف فى أفغانستان رغم الخسائر المتزايدة التى تمنى بها قوات الأمن الأفغانية وبطء جهود إحلال السلام هناك.

وشدد المشاركون فى الاجتماع على أن مهمة الناتو فى أفغانستان مستمرة إلى أن يتحقق الاستقرار والأمن على المدى البعيد داخل أراضيها.