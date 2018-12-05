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روسيا: نقف إلى جانب سيادة لبنان ولا يمكن التدخل في شؤونه الداخلية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 4:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 4:28 ص

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، عن دعم موسكو الثابت لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن لافروف شدد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، على أن موسكو تنطلق من ضرورة حل القضايا الملحة المطروحة على الأجندة الوطنية في لبنان عبر الحوار البناء بين أكبر القوى السياسية في البلاد، مؤكدا أنه من غير المقبول التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية من الخارج.
وأشار إلى أنه بحث  خلال اللقاء  تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والشرق الأوسط، إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات بين البلدين.
وجاء اللقاء تزامنا مع إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عند حدود لبنان لتدمير الأنفاق الهجومية التي قالت إن "حزب الله" حفرها، وسط تصعيد في حدة التوتر عند الحدود بين الدولتين.


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