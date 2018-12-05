«وزراء» باكستان يلتقي المبعوث الأمريكي لشؤون المصالحة الأفغانية في إسلام آباد

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المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان، زلماى خليل زاد

التقى رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان، زلماى خليل زاد، في إسلام آباد، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو. نيوز" التليفزيونية الباكستانية اليوم.

وقال خليل زاد لرئيس وزراء باكستان إن "القيادة الأمريكية تبحث عن حل سلمي لتحقيق تعاون مشترك في عملية السلام الأفغانية بين الجانبين".

ومن جانبه قال عمران إن "باكستان تريد تسوية سياسية من أجل السلام والمصالحة الأفغانية".

وكان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، قال في وقت سابق إن خليل زاد التقى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال زيارته إسلام آباد.

وأضاف فيصل أن السفير خليل زاد أكد مجددا رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى حشد تعاون باكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية باكستان للجانب الأمريكي دعم بلاده الراسخ لتحقيق تسوية من خلال التفاوض.

وتابع فيصل أن خليل زاد عقد أيضا اجتماعا مع وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية، تهمينا جانجوا.

وذكر فيصل أن مسؤولين معنيين بالشؤون الدبلوماسية والأمنية والدفاعية من الجانبين شاركوا في الاجتماع، حيث بحثوا خلاله سبل التوصل إلى السلام والتسوية السياسية في أفغانستان.

ووصل خليل زاد، أمس، إلى إسلام آباد بعد يوم من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باكستان المساعدة في إقناع حركة طالبان بالانضمام لطاولة المفاوضات في أفغانستان.

وقد رحبت إسلام آباد بهذا الطلب، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه: "باكستان تؤكد التزامها بالقيام بدور الوسيط بنية حسنة، وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان ما زال يمثل مسؤولية مشتركة".

ويشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين لطالما اتهموا وكالة الاستخبارات العسكرية في باكستان بإيواء مسلحي طالبان على أراضيها، وهو ما تنفيه إسلام آباد.