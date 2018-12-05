كشف مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت منصور الخارجي، اليوم الأربعاء، أن التعويضات الناجمة عن خسائر الغزو العراقي، والمخصصة لتأهيل تربة الكويت تقدر بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الخارجي - في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر "تأهيل التربة الكويتية الملوثة"، والذي تنظمه شركة نفط الكويت- أن تلوث التربة في الكويت بسبب مخلفات الغزو العراقى، وكذلك عمليات الشركة منذ تأسيسها يعتبر من أكبر الكوارث البيئية على كوكب الأرض.

وأضاف أن عمليات التلوث تعتبر فريدة من نوعها، وعادة ما يكون من الصعب معالجتها بسبب التراكم الزمني، وتأثير العوامل الجوية مع بقاء المواد الثقيلة.. مشيرا إلى أن المساحة الملوثة تقدر بنحو 114 كليومترا مربعا كمسطح، و26 مليون مترا مكعبا؛ حيث ستبدأ عملية تأهيل التربة في شمال الكويت، لاحتواء المنطقة على مصادر للمياه.

ولفت الخارجى إلى معالجة مساحة من التربة بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دينار كويتي "نحو 66 مليون دولار أمريكي"، مبينا أن تلك التكلفة سوف تزيد إلى 50 مليون دينار "نحو 165 مليون دولار" مع زيادة معالجة مساحات أكبر من التربة، متوقعا انتهاء عمليات تأهيل التربة في الكويت خلال نحو 10 سنوات، وربما يزيد على ذلك.