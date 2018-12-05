مسؤول يمني: سنبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات في السويد

قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وعضو الوفد المفاوض الدكتورعبدالله العليمي إن وفد ‎الحكومة اليمنية سيتوجه الى السويد اليوم الأربعاء، للمشاركة في تحضيرات لانطلاق المشاورات اليمنية، مشيرا إلى أن الوفد محمل بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام القائم على إنهاء الانقلاب وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.

وأكد العليمي ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن: "وفد الحكومة سيضع هموم الشعب اليمني وتطلعاته في رأس أولوياته، وسيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام، كما سيحرص كل الحرص على استغلالها لتجنيب الشعب المزيد من الدمار الذي تسببت به المليشيات الحوثية".

يُذكر أن وفد الحوثيين الانقلابيين كان قد وصل مساء الثلاثاء إلى ستوكهولم، فيما توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة.