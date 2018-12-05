الرئيس السوداني يتسلم رسالة خطية من نظيره الكيني

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من نظيره الكيني أوهورو كنياتا، سلمها له ببيت الضيافة بالخرطوم المبعوث الكيني استيفن كالنزو، بحضور وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، وسفير كينيا لدي السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني -في تصريح صحفي- إن المبعوث الكيني الخاص الذي وصل السودان اليوم سلم الرئيس البشير رسالة خطية من الرئيس الكيني في إطار التشاور المشترك بينهما بشأن جنوب السودان، منوها بأن الرئيس البشير حمل المبعوث الكيني رسالة ممثالة للرئيس كنياتا.

بدوره، قال مبعوث الرئيس الكيني إن اللقاء كان مفيدا جداً، وإن البشير لديه خبرة واسعة ووفيا لاتفاقية نيفاشا للسلام الشامل، مؤكدا أن العلاقات بين الخرطوم ونيروبي علاقات ممتازة، كما هي علاقة الرئيسين، لافتا إلى أن كينيا مستمرة في دعم جهود السودان لإحياء العملية السلمية في جنوب السودان.