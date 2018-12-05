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تقرير: 4 ملايين عامل بريطاني يدخلون دائرة الفقر

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 4:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 ديسمبر 2018 - 4:21 م

ذكرت مؤسسة بريطانية لبحوث السياسات الاجتماعية أن عدد العمال البريطانيين الذين دخلوا دائرة الفقر يزداد بوتيرة أسرع من معدلات العمالة.

وقالت مؤسسة جوزيف روانتري المستقلة في مجال التنمية الخيرية في تقرير حديث، إن أكثر من 500 ألف عامل بريطاني انجرفوا إلى دائرة العمالة الفقيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون وظيفة ولكن يعيشون تحت حد الكفاف ارتفع أسرع من معدلات التوظيف.

كما أظهر التقرير، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية على الانترنت، أن عدد العمال الذين وقعوا في مصيدة الفقر بلغ أربعة ملايين عامل العام الماضي، ما يعني أن واحدا تقريبا من كل 8 في الاقتصاد يصنف الآن على أنه عامل فقير.

وأشار التقرير، بعنوان الفقر في المملكة المتحدة 2018، إلى زيادة عدد الأطفال الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر من الأسر العاملة بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى منذ 20 عاما.


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